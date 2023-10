A Manfredonia, le “fototrappole contro i furbetti dei rifiuti” sono state introdotte come strumento per combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Questo problema è particolarmente grave nelle periferie, dove molti approfittano della mancanza di sorveglianza.

Manfredonia: fototrappole contro i furbetti dei rifiuti, sorgono dubbi sul servizio

L’iniziativa, sostenuta dal Settore Urbanistico e dalla Polizia Municipale, ha visto la selezione dei luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno. Qui, le “fototrappole a Manfredonia” sono state installate con un investimento di circa 38mila euro.

Manfredonia: fototrappole contro i furbetti dei rifiuti, sorgono dubbi sul servizio

Agenti selezionati della Polizia Locale sono incaricati di esaminare le immagini e adottare le misure punitive necessarie.

Tuttavia, non tutti sono convinti dell’efficacia di questo sistema. Massimo Ciuffreda, capogruppo del PD, ha espresso dubbi sul servizio.

Manfredonia: fototrappole contro i furbetti dei rifiuti, sorgono dubbi sul servizio

Dopo un controllo personale, ha scoperto un intero mobilio abbandonato in uno dei punti monitorati. Ciuffreda ha quindi sollecitato il sindaco per un resoconto dei risultati ottenuti e per assicurarsi che il servizio fosse ancora operativo.

Manfredonia: fototrappole contro i furbetti dei rifiuti, sorgono dubbi sul servizio

La sua preoccupazione è stata amplificata da post dell’amministrazione che indicano ulteriori costi, circa 6000 euro, legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Ambra Radaelli