A Foggia, la maxi frode sugli eco-sisma bonus prende forma e numeri: la Compagnia di Manfredonia ha eseguito il sequestro di crediti fittizi per un valore di 6 milioni di euro e di un immobile valutato oltre 5 milioni di euro, in seguito a condotte fraudolente.

Foggia: maxi frode da 11 milioni sugli eco-sisma bonus, sequestrati beni fittizi

Avviate nel 2022, le indagini guidate dalla Procura della Repubblica di Foggia hanno evidenziato forti indizi a carico di tre imprenditori e altrettanti tecnici.

Questi, facendo leva su quattro società a loro riconducibili, avrebbero orchestrato una rete di appalti e subappalti fittizi riguardanti la ristrutturazione dell’immobile ora sotto sequestro.

Le analisi sulle movimentazioni economiche, ritenute insolite per la loro natura e per gli importi delle prestazioni contrattuali, hanno mostrato asseverazioni irregolari.

L’immobile, infatti, veniva presentato come in fase di ristrutturazione, mentre in realtà era ancora in fase di costruzione non completata. Questo avrebbe precluso di per sé l’accesso ai benefici fiscali.

Emergono, inoltre, rivelazioni inquietanti: molti dei lavori fatturati e dichiarati, sui quali era stato richiesto il riconoscimento del credito fiscale, non sono mai stati eseguiti.

Analizzando i conti correnti, è stato possibile individuare un intricato flusso di somme che “giravano” tra le società, simulando operazioni economiche mai avvenute e finendo nelle mani dei committenti.

In seguito agli indizi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta della Procura di Foggia, ordinando il sequestro dell’immobile e dei crediti fittizi.

