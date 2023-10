Foggia: La quiete notturna è stata bruscamente interrotta dall’inaspettata “Esplosione al Rione Candelaro”. Gli abitanti di via Nardella, nel cuore del quartiere, sono stati svegliati dal fragore di un’auto che, dopo aver preso fuoco, è andata in pezzi a causa di un’esplosione. Il panico si è diffuso rapidamente tra i residenti, preoccupati per la propria sicurezza.

Foggia: esplosione al Rione Candelaro, auto in fiamme sconvolge la notte

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno prontamente messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni e rischi. Sebbene le cause dell’incidente siano ancora al vaglio delle autorità, non si esclude l’ipotesi di un atto doloso.

Le indagini sono in corso, e gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per fare luce sull’accaduto. La comunità, scossa dall'”Esplosione al Rione Candelaro”, attende risposte e spera che tali eventi non si ripetano in futuro.

