Bari: I “Controlli severi nel servizio taxi a Bari” continuano a dare i loro frutti. La Polizia Locale ha messo nel mirino l’irregolarità nel settore, portando a fermo un taxi sorpreso mentre trasportava passeggeri da Taranto a Bari, senza utilizzo del tassametro. L’episodio, che ha visto un corrispettivo pattuito di 140 euro, ha portato alla contestazione nei confronti del conducente e al fermo amministrativo del veicolo per un periodo variabile da 2 a 8 mesi.

Bari: fermo per taxi irregolare da Taranto, scattano sanzioni severe

In meno di quindici giorni, sei sono state le contestazioni per attività irregolari rilevate, sia nel servizio taxi sia nell’ambito Ncc. I controlli sono stati particolarmente concentrati nelle principali arterie della città, quali il Porto di Bari, l’Aeroporto e la Stazione Centrale. Ma gli agenti non si sono fermati solo a questi luoghi, estendendo la loro vigilanza su tutto il territorio comunale.

Il messaggio è chiaro: i “Controlli severi nel servizio taxi a Bari” proseguiranno senza sosta, e chi opera irregolarmente sarà sanzionato.