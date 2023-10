La quiete di Torremaggiore è stata scossa dalla notizia che ha portato alla luce un’oscura realtà: la rivendita online di attrezzi agricoli rubati. L’operazione agricoltura sicura, come è stata ribattezzata, ha avuto inizio grazie alla denuncia di un agricoltore di Apricena, presentata lo scorso luglio. Quest’ultimo ha riportato il furto di vari mezzi ed attrezzi agricoli.

Torremaggiore: colpo grosso ai rivenditori online di attrezzi rubati, tre individui denunciati

Nel corso dell’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, i carabinieri hanno fatto una scoperta sconcertante: la refurtiva era stata messa in vendita su un popolare sito di e-commerce. Il filo delle indagini ha condotto i militari in un terreno a Torremaggiore, dove, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti non solo gli attrezzi denunciati come rubati, ma anche altri mezzi agricoli, recentemente riverniciati per impedirne l’identificazione.

Tutto ciò ha portato all’identificazione e denuncia di tre individui, ora al centro dell’operazione agricoltura sicura.