Le forze dell’ordine hanno fatto luce su un fiorente mercato nero di ricambi auto a Foggia. In risposta alle segnalazioni dei cittadini, la polizia ha scoperto in alcuni box una vasta gamma di componenti auto pronti per essere venduti illecitamente.

Foggia: emergono centinaia di ricambi auto in box clandestini, blitz delle forze dell’ordine

I determinati agenti delle ‘Volanti’ di Foggia hanno rinvenuto 130 sportelli, 31 portelloni bagagliaio e 25 motori, accuratamente organizzati e imballati. Questi componenti, sottratti da autovetture rubate, rappresentavano un lucroso affare nel mercato illegale.

Il blitz non si è fermato in città. Anche ad Orta Nova, la Squadra Mobile ha effettuato un altro sequestro rilevante, mettendo le mani su vari pezzi, tra cui kit airbag e sterzi.

Questi operativi testimoniano l’implacabile impegno delle forze dell’ordine contro il fenomeno dei ricambi auto illegali, un’attività che vede Foggia purtroppo in una posizione di rilievo a livello nazionale.