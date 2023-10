Manfredonia: Finanzieri interrompono base spaccio in centro, arrestato Pusher

Manfredonia: Il viavai sospetto in un condominio centrale ha messo in allerta gli uomini della Guardia di Finanza di Manfredonia, culminando nell’arresto di un presunto spacciatore. L’attività di controllo economico del territorio ha portato all’osservazione di un incessante flusso di persone in un palazzo del centro. Queste persone, dopo brevi soste, lasciavano l’edificio.

Dopo aver controllato alcune di queste persone, i Baschi Verdi hanno scoperto che erano in possesso di cocaina. Tra gli acquirenti, uno aveva circa 2 grammi, mentre un altro oltre 10 grammi suddivisi in dosi.

Dopo ulteriori indagini, sono stati trovati nella casa dello spacciatore cocaina, mannite (usata per tagliare la droga), bustine per il confezionamento e un bilancino. Il sospetto è stato presentato per “direttissima” al Tribunale di Foggia, che ha convalidato l’arresto.

Questa operazione sottolinea l’incessante impegno dei finanzieri contro il traffico e spaccio di droghe. Solo nei giorni scorsi, sono stati sequestrati oltre 300 grammi di hashish e altre droghe. Inoltre, sono state segnalate 10 persone alla Prefettura di Foggia come assuntori.

