Concorso comunale a Lecce: Più di 11mila aspiranti per 35 Posti

La frenesia dell’aspettativa si è riversata nelle strade di Lecce, dove è in corso un massiccio concorso comunale presso il Palafiere di Piazza Palio.

Una marea di oltre undicimila candidati si è presentata per contendere i 35 ambiti posti disponibili.Ieri, il dirigente Donato Zacheo ha siglato l’ordinanza che ha reso Piazza Palio una zona vietata al transito veicolare. Questa misura sarà in vigore per tre giorni consecutivi, dalle 7:00 alle 20:00, comprendendo la parte di piazza compresa tra via Scalfo, via Marinosci e l’Istituto Tecnico “Grazia Deledda”; via Marinosci, dall’inizio della recinzione del Liceo Scientifico “Banzi” fino a Piazza Palio; via Alessandria, da via Agrigento a Piazza Palio; via Parma, da via Alessandria a Piazza Palio.

Solamente i bus urbani, i veicoli del personale addetto allo svolgimento del concorso e quelli della vigilanza, debitamente identificati, potranno circolare.L’evento prevede diverse fasi: oggi è stata la volta della prova per l’istruttore amministrativo, con tre sessioni alle 8:30, 12:00 e 15:30; domani, saranno chiamati i funzionari amministrativi, con due turni alle 8:30 e 12:00; infine, venerdì 20, è prevista la prova per istruttore tecnico (8:30), istruttore informatico (12:00) e funzionario tecnico (15:30).Le opportunità in palio comprendono 16 posti da funzionario amministrativo, 2 da funzionario tecnico, 8 da istruttore amministrativo, 7 da istruttore tecnico e 2 da istruttore informatico.

I candidati si sfideranno attraverso una prova scritta in modalità digitale, con domande a risposta multipla, da completare in un’ora di tempo.I partecipanti provengono da ogni angolo d’Italia, con rappresentanti da regioni quali Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Basilicata e Campania, oltre che numerosi provenienti dalla stessa Puglia.

Il clima di competizione e l’alta partecipazione testimoniano l’interesse e la determinazione degli aspiranti a entrare a far parte del Comune di Lecce. L’esito di questo concorso non sarà solo una vittoria personale per i selezionati, ma anche un contributo al rafforzamento del servizio pubblico della città. Restiamo in attesa dei risultati e delle nuove figure che contribuiranno al futuro amministrativo di Lecce.