Paolo Piccione, nato a Manduria nel 1974, è un rinomato giornalista e artista, celebre per le sue opere satiriche e illustrative. Con un background accademico in giurisprudenza, si è affermato come giornalista in Puglia e ha collaborato con importanti giornali come Repubblica e Il Sole 24 Ore. Oltre alla sua carriera giornalistica, è noto per il suo impegno civico, avendo condotto campagne contro la criminalità organizzata e promosso valori culturali e legali. I suoi lavori hanno toccato temi sensibili come la discriminazione e la violenza contro le donne.

Piccione ha guadagnato riconoscimenti internazionali, tra cui la sua 15ª partecipazione al prestigioso Salon International de la Caricature in Francia.

In quest’ultima edizione, ha esposto opere che riflettono temi contemporanei come la libertà di stampa e il vaccino COVID-19. Al suo ritorno dall’evento, ha espresso il suo affetto per la sua terra natale, Manduria, e per il vino locale, il Primitivo, che ha ispirato il soprannome “Primitivo de Manduera”.

“Paolo Piccione: dalla Giurisprudenza alla Satira Internazionale”

Oltre alla sua passione per l’arte, Piccione ha mostrato una dedizione alla sensibilizzazione, collaborando in iniziative anti-bullismo e promuovendo valori attraverso il fumetto. La sua versatilità artistica spazia da vignette a collaborazioni editoriali, e la sua arte continua a toccare e sensibilizzare un’ampia audience attraverso vari canali, inclusi il suo sito web e i social media.