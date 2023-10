Taranto – Trovato cadavere in via Galeso

È stato trovato un uomo privo di vita sera in via Galeso, al quartiere Tamburi. Il rincorrersi delle voci, ha fatto pensare subito che fosse avvenuto un fatto drammatico. Sono giunte, immediatamente, varie pattuglie della Polizia e, con loro, la Scientifica. È giunta sul luogo un’ambulanza del 118 i cui operatori hanno subito fatto intendere che l’uomo dovrebbe essere deceduto per cause naturali. Vi aggiorneremo in merito, nel caso ci fossero notizie riguardanti l’accaduto.

