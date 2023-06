Taranto – Sparatoria al quartiere Tamburi

Nelle prime ore di ieri notte si è verificata una sparatoria in Via Masaccio, nel quartiere Tamburi di Taranto. Sono stati uditi cinque o sei colpi di arma da fuoco e una persona è rimasta a terra ferita.

Attualmente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale SS. Annunziata per ricevere le cure necessarie. Al momento, è stato operato ma non sembra essere in pericolo di vita. Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri, sono intervenute immediatamente sulla scena e hanno avviato un’indagine per comprendere le circostanze e le ragioni di questo evento.

Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli. La sicurezza pubblica rimane una priorità e le autorità competenti stanno lavorando per garantire la tranquillità della comunità e individuare i responsabili.