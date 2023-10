Nel cuore di Foggia, l’ex Distretto Militare è stato teatro di un’incidenza allarmante, con due incendi sospetti che hanno scosso la comunità locale in meno di 48 ore. Questa serie di eventi ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e ha spinto il Comune ad agire prontamente.

Gli incendi, che sembrano essere stati appiccati deliberatamente, hanno distrutto parte dell’area, mettendo in pericolo non solo la struttura abbandonata ma anche le abitazioni circostanti. L’area, da tempo trascurata, aveva attirato ratti e accumuli di immondizia, provocando il malcontento dei residenti delle vie limitrofe.

Foggia: bonifica in corso all’ex Distretto dopo doppi incendi sospetti

La prima delle due catastrofi ha colpito l’ex Distretto Militare di Foggia, lasciando segni di devastazione. Meno di 48 ore dopo, una seconda ondata di fiamme ha infiammato nuovamente l’area. Entrambi gli incendi sono stati oggetto di sospetti, con la possibilità che fossero dolosi.

Per affrontare questa emergenza, il Comune di Foggia ha rapidamente mobilitato risorse per riportare la situazione sotto controllo. Squadre specializzate delle ditte “Tre Fiammelle” e “Amiu” sono state chiamate a bonificare l’area, rimuovendo gli accumuli di immondizia e sfalciando le sterpaglie.

Foggia: bonifica in corso all’ex Distretto dopo doppi incendi sospetti

I lavori di bonifica sono in corso e si prevede che continueranno per alcuni giorni, fino a quando l’area non sarà completamente resa sicura. Questa azione è stata avviata per proteggere la comunità locale da ulteriori pericoli e per riportare l’ex Distretto Militare a uno stato di ordine e sicurezza.

La serie di incendi sospetti nell’area dell’ex Distretto Militare di Foggia ha sollevato interrogativi sulla necessità di aumentare la vigilanza e la sicurezza nell’area. Gli investigatori stanno lavorando per determinare la causa esatta degli incendi e per individuare i responsabili di questi atti pericolosi.

Foggia: bonifica in corso all’ex Distretto dopo doppi incendi sospetti

La comunità locale è invitata a rimanere vigile e a collaborare con le autorità per garantire la sicurezza di tutti. Il Comune continuerà a monitorare da vicino la situazione e adottare misure aggiuntive, se necessario, per proteggere il benessere della città di Foggia.