Talsano – La lotta alla contraffazione non conosce sosta nel comune di Taranto. Gli agenti della Polizia Locale sono nuovamente intervenuti, stavolta nell’area mercatale di via Cacace a Talsano. Circa 50 paia di scarpe, venti tute da ginnastica e dieci giubbotti con marchi visibilmente falsi sono stati sequestrati durante l’operazione.

Talsano: la Polizia Locale sequestra ingente merce contraffatta in mercati settimanali

Il prezzo sensibilmente inferiore di questi beni, rispetto a quelli originali, aveva insospettito molti. “Non è la prima volta che realizziamo operazioni di questo tipo,” ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale, Cosimo Ciraci. L’azione è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e l’Adm, grazie a un protocollo d’intesa promosso dal sindaco Rinaldo Melucci.

Questa operazione rientra in una strategia più ampia di vigilanza e controllo, mirata a garantire la tutela del commercio legale e la protezione della concorrenza leale. In una recente azione in via Mazzini, la Polizia Locale ha inoltre rimosso una notevole quantità di indumenti usati, venduti abusivamente sui marciapiedi.