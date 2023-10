SAN PANCRAZIO SALENTINO – È tensione a San Pancrazio Salentino dopo i tafferugli e aggressioni post-partita tra Taurisano e Brilla Campi. Il clou dell’evento si è verificato quando i tifosi del Taurisano hanno invaso il campo, cercando il contatto fisico con i membri del Brilla Campi.

SAN PANCRAZIO SALENTINO – tensioni e scontri al fischio finale: emessi 8 Daspo, molti dei tifosi erano recidivi

Solo l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il peggio. Il teatro di questi violenti episodi è stato lo stadio comunale di San Pancrazio Salentino, scelto come neutrale per la finale play off di Promozione.

Il 7 maggio, una tensione crescente tra le squadre è esplodata in seguito a una disputa sul mancato calcio di rigore del Taurisano durante il supplementare.

Grazie alle indagini dei carabinieri, molti responsabili dei tafferugli e aggressioni post-partita sono stati identificati. Alcuni sono stati portati di fronte all’autorità giudiziaria, mentre altri sono stati segnalati alla questura.

Sorprendentemente, alcune di queste persone erano già note per comportamenti violenti durante eventi sportivi, portando all’emissione di otto Daspo.