Foggia – Il cuore del “Quartiere Ferrovia” di Foggia è stato teatro di una massiccia operazione interforze ieri. Le Forze dell’Ordine, tra cui la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, hanno intensificato i loro sforzi nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio. Il chiaro obiettivo: prevenire e reprimere attività delittuose e contrastare ogni forma di illegalità.

Foggia: Imponente operazione interforze per contrastare illegalità nel “Quartiere Ferrovia”

L’attenzione è stata rivolta principalmente all’area che circonda il nodo-intermodale “RUSSO”, la stazione ferroviaria e le vie limitrofe come viale Manfredi e via Piave. Queste zone, infatti, sono spesso citate dai cittadini per fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale.

L’operazione interforze a Foggia ha dato esiti significativi: ben 240 persone sono state identificate e 87 veicoli sono stati controllati. Durante il servizio, sono state inoltre elevate 10 sanzioni al Codice della Strada e 4 locali commerciali sono stati sottoposti a controlli. In via Podgora è stato effettuato un sequestro amministrativo per merce venduta abusivamente.

Gli sforzi congiunti non si sono limitati alle sole Forze dell’Ordine: anche l’Ispettorato del Lavoro e l’ASL SPESAL hanno partecipato all’iniziativa, portando all’emanazione di un provvedimento di sospensione di un’attività commerciale per contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute dei lavoratori. Una sanzione amministrativa è stata, inoltre, inflitta per l’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza in ambienti lavorativi.

Con determinazione e senza soluzione di continuità, le Forze di Polizia assicurano che i servizi di controllo del territorio proseguiranno, mantenendo alta l’attenzione su queste criticità.