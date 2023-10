Taurisano – La sicurezza sul lavoro torna tragicamente alla ribalta nel Salento. Un grave incidente in cantiere a Taurisano ha visto protagonista un lavoratore 56enne di Tricase, il quale, mentre trasportava materiale edile, è rimasto schiacciato tra un camion e una ringhiera.

Taurisano: lavoratore 56enne gravemente ferito in cantiere durante il trasporto di materiale edile

Questo grave episodio segna il quarto incidente sul luogo di lavoro nel Salento da inizio ottobre. Il cantiere, situato in via Dispersi di Russia, era attivo per lavori di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore, mentre manovrava un camion dotato di braccio meccanico carico di pesanti sacchi di malta cementizia, potrebbe averlo stabilizzato in modo non adeguato. Questo sbilanciamento avrebbe causato lo schiacciamento del lavoratore contro una ringhiera, provocandogli gravi traumi toracici.

Taurisano: lavoratore 56enne gravemente ferito in cantiere durante il trasporto di materiale edile

Il tempestivo intervento del 118 ha permesso di soccorrere l’uomo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono critiche, con sospette fratture alle costole e possibili lesioni alla pleura.

Sul luogo del tragico incidente in cantiere a Taurisano sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello SPESAL, organo preposto alla sicurezza sul luogo di lavoro della ASL leccese. Le indagini sono ancora in corso e il cantiere è stato temporaneamente chiuso per le necessarie verifiche.