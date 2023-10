I Carabinieri di Massafra, su indicazione della Procura di Taranto, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, attivo con totale spregiudicatezza. Il 30enne avrebbe preso di mira esercizi commerciali, istituti scolastici e perfino un santuario, agendo spesso in pieno giorno. L’onda di furti a Massafra ha portato grande preoccupazione tra i cittadini.

Massafra: arrestato 30enne per una serie di rapine e furti

Il metodo utilizzato dall’uomo per compiere i furti dimostra una propensione alla delinquenza. Nonostante provvedimenti passati, le sue pulsioni criminali non sono state frenate. In un episodio particolarmente audace, ha lanciato una TV contro un addetto alla vigilanza per garantirsi la fuga.

La chiave per risolvere il caso? La collaborazione degli esercenti locali e l’analisi delle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito immagini cruciali. Dopo l’arresto, il 30enne è stato condotto presso la sua abitazione agli AA.DD.

Ricordiamo che la sua responsabilità deve essere ancora definitivamente accertata in tribunale, in quanto vige la presunzione di innocenza.