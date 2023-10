Nell’ambito di un’intensa attività antidroga, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo di 60 anni a Bari. L’accusa? Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Bari: arrestato 60enne per traffico di stupefacenti nella propria abitazione

Durante i controlli, gli agenti della Squadra Mobile hanno osservato, presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle autorità e in arresti domiciliari per reati simili, un frequente andirivieni di individui, molti dei quali noti come consumatori di droga. Questo susseguirsi di visite ha rafforzato l’intensa attività antidroga, portando a sospettare la presenza di una sostanziale quantità di droga nell’abitazione.

Sulla base delle informazioni raccolte, la polizia ha effettuato una perquisizione con il supporto delle unità cinofili della Questura di Bari. Questa operazione ha portato al sequestro di oltre un etto di cocaina, con un valore di mercato stimato tra 8.000 e 9.000 euro, e una somma in contanti.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’accusato non può essere considerato colpevole fino a una definitiva sentenza di condanna.