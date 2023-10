Incendi misteriosi hanno tenuto svegli Gallipoli e Alliste. Tre auto sono state danneggiate da fiamme nel cuore della notte, causando allarmi e danni cospicui.

Gallipoli: roghi nella notte danneggiano tre auto. Vasta indagine in corso

Gli incendi, divampati nell’arco di un’ora, hanno visto i vigili del fuoco di Gallipoli in azione. Intorno all’1:30, una Fiat Panda in via Cagliari, Gallipoli, è stata avvolta dalle fiamme. L’immediatezza degli interventi ha evitato danni ad altre auto e strutture vicine.

Tuttavia, la causa dell’incendio rimane un mistero. Le indagini sono in corso, con i carabinieri locali alla ricerca di indizi.

All’1, a Alliste, un altro incendio ha colpito la concessionaria Tenuzzo Automotive. Due auto, una Volkswagen Golf e una Mini Cooper, sono state danneggiate.

Il danno è notevole, con una stima di decine di migliaia di euro. Anche in questo caso, la natura del fuoco sembra dolosa. I carabinieri di Ruffano stanno conducendo indagini approfondite.