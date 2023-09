Parchitelli: “Massimo sostegno al comparto agricolo e florovivaistico pugliese colpito dal maltempo”

I recenti eventi meteorologici avversi, caratterizzati da violenti temporali con raffiche di vento, grandine e piogge incessanti, hanno inflitto gravi danni all’intero settore agricolo e florovivaistico della Puglia. Questo disastro naturale ha colpito duramente l’economia di numerose città pugliesi, tra cui Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Lecce e molte altre, mettendo in ginocchio i produttori locali e richiedendo un intervento urgente e determinato.

In risposta a questa emergenza, il Consiglio regionale della Puglia ha recentemente approvato all’unanimità una mozione. In questa mozione, si chiede alla Giunta regionale e al Ministero delle politiche agricole di dichiarare lo stato di calamità naturale, nonché di intraprendere ogni misura e azione necessaria per sostenere e risarcire il comparto agricolo e florovivaistico dalle ingenti perdite subite. In particolare, si auspica lo stanziamento di un fondo straordinario, che potrebbe includere risorse europee oltre a quelle regionali, per fornire un sostegno vitale agli operatori colpiti, i quali hanno registrato danni che si avvicinano al 70% della loro produzione.

La consigliera regionale e vicesegretaria del PD Puglia, Lucia Parchitelli, ha sottolineato l’importanza cruciale del settore agricolo per la regione e ha dichiarato che il Partito Democratico si impegna a essere al fianco degli agricoltori pugliesi in questo momento difficile. Il comparto agricolo non solo rappresenta un fiore all’occhiello della Puglia ma è anche uno dei principali motori dell’economia regionale, e pertanto merita un supporto costante, soprattutto quando affronta sfide come questa calamità naturale.

Il Partito Democratico della Puglia si impegna a monitorare attentamente la situazione e a lavorare in collaborazione con le autorità regionali e nazionali per garantire che il sostegno necessario raggiunga i produttori colpiti e contribuisca alla ripresa di un settore così vitale per la Puglia.