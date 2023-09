Prezzi grano, Coldiretti: Bene commissione su grano, stop speculazioni

L’agricoltura italiana attraversa una fase critica, con i prezzi del grano duro in caduta libera, registrando un crollo del 60% rispetto ai costi di produzione. Una situazione che minaccia seriamente il futuro di migliaia di aziende agricole sparse lungo la Penisola. In questo contesto, l’impegno per il rilancio della Commissione Unica Nazionale sul grano duro (CUN) rappresenta una svolta fondamentale.

Lo dichiara la Coldiretti, l’associazione nazionale che rappresenta gli interessi degli agricoltori italiani, in seguito all’incontro tenutosi presso il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, presieduto dal Sottosegretario Patrizio Giacomo la Pietra. Un incontro che ha avuto l’obiettivo di affrontare una situazione di emergenza senza precedenti.

Il contesto attuale è caratterizzato da un mercato particolarmente difficile, con quotazioni che si sono rivelate insostenibili per la produzione agricola. Le tensioni internazionali, innescate dalla guerra in Ucraina, hanno ulteriormente complicato la situazione, creando il concreto rischio di triangolazioni commerciali provenienti da Russia e Turchia, che hanno destabilizzato ulteriormente i mercati.

Il rilancio della CUN assume, pertanto, un’importanza cruciale. Questo organismo rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per l’intera filiera, in grado di soddisfare le esigenze dei produttori nella definizione di un prezzo equo e trasparente.

L’obiettivo è quello di porre fine alle speculazioni che hanno minato il settore agricolo, consentendo alle aziende di operare in un contesto economico più stabile e favorevole. La Coldiretti auspica che questo impegno si traduca concretamente in azioni mirate, a tutela di un comparto che rappresenta una delle colonne portanti dell’economia italiana.

In conclusione, la Coldiretti esprime un giudizio positivo sul recente incontro al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, sottolineando l’importanza strategica del rilancio della Commissione Unica Nazionale sul grano duro. Si tratta di un passo significativo verso la tutela e la valorizzazione del settore agricolo italiano, che merita attenzione e sostegno costante da parte delle istituzioni.