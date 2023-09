“STOP AL BLUFF DEL SOVRAFFOLLAMENTO DEI DETENUTI”

Il Segretario Nazionale del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), Federico Pilagatti, ha dichiarato oggi che il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è solo la punta dell’iceberg, evidenziando un sistema penitenziario fatiscente e problematico su molti fronti.

Pilagatti fa eco alle parole del nuovo Procuratore di Napoli, il dottor Gratteri, sottolineando che il sovraffollamento è spesso utilizzato come diversivo per evitare di affrontare i veri problemi delle carceri italiane. “Abbiamo carceri in condizioni pietose, con una violazione della costituzione sul reinserimento dei detenuti, una grave carenza di personale penitenziario, servizi sanitari allo sbando e strutture fuori controllo”, ha affermato Pilagatti.

Il SAPPE denuncia la gestione fallimentare delle carceri, evidenziando la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Pilagatti sottolinea che, mentre in altre forze dell’ordine si selezionano i migliori dirigenti, per la polizia penitenziaria spesso vengono nominati magistrati prossimi alla pensione o figure con scarso background nell’ambito penitenziario.

Il sovraffollamento, secondo i dati forniti dal DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), al mese di agosto 2023, si attesta al 12%, una cifra preoccupante ma gestibile. Tuttavia, alcune regioni, come la Puglia, registrano livelli di sovraffollamento che superano il 60%, mettendo in evidenza una distribuzione iniqua e irrazionale dei detenuti sul territorio nazionale.

Il SAPPE propone soluzioni concrete per affrontare la situazione, come il rimpatrio dei detenuti stranieri e la riforma dell’ordinamento penitenziario. Il sindacato critica il garantismo e sottolinea la necessità di un approccio equilibrato che tenga conto anche delle vittime.

Il Segretario Nazionale del SAPPE chiede al Vice Ministro della Giustizia, il barese Sisto, di onorare gli impegni presi pubblicamente per riequilibrare la situazione dei detenuti nelle carceri italiane. Pilagatti sottolinea che la costruzione di nuove strutture carcerarie non è la soluzione, ma piuttosto un modo per favorire interessi economici. Il SAPPE invita a considerare misure più efficaci per il controllo e la legalità all’interno delle carceri.

Il SAPPE mette in guardia dalle potenziali conseguenze di una gestione disfunzionale del sistema penitenziario, evidenziando che essa può portare a proteste, rivolte, suicidi ed evasioni, mettendo a rischio la sicurezza di detenuti e operatori.

Il Segretario Pilagatti conclude sottolineando che il SAPPE presenterà il conto ai dirigenti del DAP e informerà la Corte dei Conti delle criticità emerse, che comportano un onere finanziario per lo Stato a discapito dei cittadini.

Detenuti presenti – aggiornamento al 31 agosto 2023

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione

Situazione al 31 agosto 2023 Regione

di

detenzione Numero

Istituti Capienza

Regolamentare

(*) Detenuti

Presenti di cui

Stranieri Detenuti presenti

in semilibertà (**) Totale Donne Totale Indice Affollam. ABRUZZO 8 1.653 1.928 79 353 25 17% BASILICATA 3 368 451 0 54 3 22% CALABRIA 12 2.725 3.023 59 661 22 11% CAMPANIA 15 6.189 7.094 337 889 178 15% EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.471 159 1.680 77 15% FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 609 30 252 22 30% LAZIO 14 5.287 6.304 421 2.324 49 19% LIGURIA 6 1.110 1.402 69 802 30 28% LOMBARDIA 18 6.153 8.543 394 4.022 126 36% MARCHE 6 835 881 24 291 40 6% MOLISE 3 275 307 0 75 8 10% PIEMONTE 13 3.999 4.060 159 1.561 112 2% PUGLIA 11 *2.923 4.254 208 606 122 58% SARDEGNA 10 2.617 2.085 41 480 33 -25% SICILIA 23 6.476 6.436 225 990 133 0% TOSCANA 16 3.163 3.046 77 1.329 125 -3% TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 464 30 291 9 -10% UMBRIA 4 1.342 1.427 53 403 21 0% VALLE D’AOSTA 1 181 114 0 59 1 -60% VENETO 9 1.947 2.529 133 1.292 56 30% Totale 189 51.206 58.428 2.498 18.414 1.192 12%

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

(*) Istituto di Trani ha una sezione chiusa di 200 detenuti che invece viene prevista da questa tabella