BTM InterAzioni a Taranto

BTM InterAzioni farà tappa all’Università “Aldo Moro” – Sede di Taranto i prossimi 23, 24 e 25 settembre.





Un’edizione speciale che prevede oltre ai consueti appuntamenti in-formativi e di confronto, anche diverse attività esperienziali e di intrattenimento che coinvolgeranno non solo buyer nazionali ed internazionali e giornalisti di settore che scopriranno la città di Taranto, ma anche l’intera comunità ospitante.



BTM da sempre punta ad essere una piattaforma stabile e attiva tutto l’anno.

Così nasce BTM InterAzioni, progetto itinerante che interessa tutte le province pugliesi.







Il format si sviluppa in una o più giornate in alcune delle caratteristiche destinazioni pugliesi, proponendo momenti di incontro, talk, connessioni, confronto, matching e formazione tra operatori, buyer, istituzioni, aziende, stakeholder dell’impresa turistica e giovani orientati a lavorare in questo settore, con l’unico scopo di fare rete e creare interazione tra l’impresa turistica e il territorio circostante.







Cambiano i luoghi dell’incontro, ma non la voglia di creare nuove sinergie e fare rete!