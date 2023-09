Zapponeta, giostraio solidale. Devolve incasso alla parrocchia Solidarietà è una parola viva, dalle molteplici risonanze: morali, sociali, giuridiche, religiose. Pronunciarla è come toccare un nervo sensibilissimo, è come trovare una fonte d’acqua che sgorga in molti zampilli, è come raggiungere un’arteria che irrora con molti capillari molti tessuti del nostro corpo.

Solidarietà come legame di reciproco aiuto tra i membri appartenenti alla comunità cristiana. Solidarietà significa condividere con gli altri, stare dentro, non estraniarsi dalla condizione comune, non far mancare il proprio contributo, farsi carico delle cause comuni, ricercare punti di intesa, essere corresponsabili, spendersi per gli altri disinteressatamente, non risparmiarsi quando c’è bisogno di noi.

Umanità e solidarietà: un binomio da sempre inseparabile per il 53enne Cesare, originario di Manfredonia e giostraio da generazioni, da 50 anni a Zapponeta in provincia di Foggia.

C’è sempre una speranza, una via d’uscita; anche quando tutto sembra buio ci sono storie e volti di rinascita che danno forza a chi ci circonda di andare avanti.

Scopo della sua iniziativa che, ha coinvolto tantissime persone, è quello di devolvere il guadagno di una sera alla parrocchia cittadina di San Michele Arcangelo, l’unica presente a Zapponeta, che necessita di lavori di ristrutturazione, accogliendo di fatto l’appello rivolto dal parroco alla sua comunità durante un’omelia.

“Mi sento parte della comunità di Zapponeta, dichiara Cesare, e ho accolto con entusiasmo l’appello rivoltoci da don Pasquale“.

Soddisfatto il parroco don Pasquale: “L’intera comunità sta partecipando alla raccolta fondi per ristrutturare la nostra parrocchia. Sono soddisfatto della risposta collettiva che si sta registrando“.

Il cristiano deve considerare sinonimi solidarietà e carità, in lui solidarietà e carità devono fondersi in un’unica virtù: la carità sospinge verso la solidarietà e la solidarietà risplende del tutto solo nella carità.