Altamura, arriva il concerto gratuito di Cristiano Malgioglio Estate a tutta musica ad Altamura per suggellare i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Buoncammino.

Il cartellone eventi della città murgiana prosegue con una programmazione all’insegna dello svago e del divertimento per gli ospiti di tutte le età.

Sabato 16 settembre, Cristiano Malgioglio ad Altamura per un fantastico Music Show gratuito per tutti gli altamurani e non. Lo special guest sarà Cristiano Malgioglio, Giurato di Amici di Maria De Filippi, Tale e Quale Show, conduttore di Mi Casa Es Tu Casa, paroliere e autore di brani capolavori della musica italiana, quali Ancora Ancora Ancora per Mina.

Cristiano Malgioglio terrà un concerto gratuito spaziando tra i suoi innumerevoli successi, tra cui “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Notte perfetta”, “Dolceamaro”, “Danzando danzando”, “Sbucciami” e tanti altre Hit.

Altamura, arriva il concerto gratuito di Cristiano Malgioglio

Dalle ore 21:00 in Piazza Zanardelli il cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, si esibirà, insieme al suo corpo di ballo, in uno spettacolo musicale senza eguali.

Opinionista, giudice e commentatore dei programmi Amici, Tale e Quale, Ballando con le stelle, Grande Fratello, Isola dei famosi, Malgioglio è un personaggio senza età, un’icona musicale e televisiva del mondo dell’intrattenimento.

Altamura, arriva il concerto gratuito di Cristiano Malgioglio

Evento patrocinato dall’amministrazione comunale di Altamura e dall’Associazione Madonna del Buoncammino, rientrante nei festeggiamenti del rito mariano e culto in onore della Madonna.