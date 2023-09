Giochi del Mediterraneo: De Palma e Di Cuia collaborano con il commissario per il successo dell’evento

L’onorevole Vito De Palma e il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, hanno recentemente incontrato il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, per discutere la collaborazione necessaria per garantire il successo dell’importante evento sportivo. Durante l’incontro, hanno espresso la loro determinazione a lavorare insieme per portare a compimento questa sfida di risonanza internazionale.

Forza Italia ha da sempre dimostrato un forte interesse per i Giochi del Mediterraneo e ha contribuito finanziariamente all’evento con un investimento di 150 milioni di euro provenienti da fondi nazionali. Questo impegno finanziario sottolinea l’importanza che il partito attribuisce alla manifestazione e al suo impatto positivo sulla regione.

Nel corso della riunione, è stato effettuato un esame dettagliato dello stato di avanzamento del master plan dell’evento. Si è constatato che alcuni Comuni hanno presentato proposte progettuali che, pur contenendo elementi di fattibilità tecnica ed economica, presentavano carenze documentative in alcune parti. In risposta a questa situazione, De Palma e Di Cuia hanno sollecitato il commissario Ferrarese ad intervenire per colmare queste lacune progettuali, piuttosto che escludere completamente tali proposte, come previsto in una nota del direttore generale dello scorso marzo.

È stato rassicurante constatare che Ferrarese si è dimostrato disponibile a lavorare per migliorare le proposte dei comuni locali e a garantire che ciascuna di esse abbia l’opportunità di contribuire positivamente all’evento.

In conclusione, il processo di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo prosegue con decisione grazie alla determinazione del commissario Ferrarese. Sia De Palma che Di Cuia sono fiduciosi che siano state create tutte le condizioni necessarie per far brillare Taranto e la Puglia con un evento sportivo di primo piano a livello internazionale.