PUGLIA | Verso la creazione di un centro regionale per le malattie neuromuscolari nell’ospedale Monopoli-Fasano

Il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati, ha annunciato la stima di 10.610.000 euro per la realizzazione di un Centro regionale dedicato alle malattie neuromuscolari nell’ospedale Monopoli-Fasano. Questo importante progetto mira a migliorare significativamente l’assistenza fornita ai pazienti affetti da malattie come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e le distrofie muscolari.

La Puglia si trova ad affrontare una sfida complessa nella gestione di circa 2.500 pazienti affetti da malattie neuromuscolari, che richiedono un approccio multidisciplinare e servizi di alta complessità assistenziale. La creazione di un Centro regionale unico, situato in una posizione baricentrica come quella dell’ospedale Monopoli-Fasano, consentirebbe di concentrare tali servizi in un’unica sede, evitando ai pazienti spostamenti da un centro all’altro o da un ospedale all’altro.La soluzione proposta prevede la costruzione di un edificio di circa 2.000 metri quadrati adiacente al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, il che garantirebbe un facile collegamento con l’intera struttura ospedaliera. Questo approccio consentirebbe un accesso agevole ai servizi specialistici necessari per i pazienti affetti da malattie neuromuscolari.Il Presidente Fabiano Amati ha dichiarato che nella prima riunione utile della Commissione Bilancio, l’argomento sarà inserito all’ordine del giorno. Durante questa riunione, saranno auditi l’Assessore alla Salute e il Direttore Generale dell’ARESS al fine di individuare la sede, definire il finanziamento e avviare la procedura di costruzione.La creazione di questo Centro regionale rappresenta un passo importante nella migliorare l’assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie neuromuscolari in Puglia, garantendo loro un accesso più semplice e coordinato ai servizi di cui hanno bisogno.