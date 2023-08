Puglia: la vacanza delle mamme tra fatica e amore

La vacanza delle mamme non è una vacanza come le altre. Non è fatta di relax, di dolce far niente, di cocktail in mano a bordo piscina. No, la vacanza delle mamme è più simile a una puntata di Giochi Senza Frontiere, dove ogni giorno è una sfida da affrontare con coraggio e determinazione.

La spiaggia: un’impresa da supereroi

Per esempio, la vacanza delle mamme è quando devi raggiungere la spiaggia con una ciambella infilata in testa, il passeggino, la borsa termica, la borsa del mare, e arrivi già sudata prima ancora di cominciare. Poi devi tenere fermi i bambini, spogliarli, spalmarli di crema come cotolette, e sperare che il papà se li porti a fare il bagno. “Ciaooo, divertitevi!!” Ma la vacanza delle mamme è anche quando li vedi uscire dall’acqua con le dita raggrinzite e le labbra viola, e li avvolgi nell’asciugamano sentendo quanto sono piccoli i loro corpicini.

Il riposino: una missione impossibile

La vacanza delle mamme è quando devi convincerli a fare un piccolo riposino, con promesse di gelato, sorpresine, baby dance, luna regalata. Tra pianti, capricci, frasi del tipo “non sono stanco”, “non voglio dormire”, “mi annoio”, quando ormai avevi perso le speranze… finalmente, crollano. Ma la vacanza delle mamme è anche quando li vedi svegliarsi con i loro musetti sorridenti e ti riempono di baci mentre hanno ancora un occhio aperto e un occhio chiuso.

Il ritorno: un momento magico

La vacanza delle mamme è quando è ora di tornare e devi iniziare con tre quarti d’ora di anticipo, perché c’è da raccogliere tutto quello che hai portato e che ora sembra moltiplicato per dieci. Ti rinfilarti la ciambella in testa e mentre tornate tutti insieme, camminando lentamente, ti rendi conto che c’è uno strano silenzio e che si sta troppo bene a quell’ora. La vacanza delle mamme è quando ti fai la doccia e ti spalmi tutta di crema profumata, e anche se il tuo corpo non è perfetto, ti senti bella come non mai.

La sera: una festa sotto le stelle

La vacanza delle mamme è quando esci la sera e guardi i tuoi bambini, con la pelle dorata e quell’espressione allegra e spensierata. Che finalmente non c’è fretta, non ci sono orari da rispettare e si può anche mangiare il gelato sotto le stelle. La vacanza delle mamme è quando i piccoli sono a letto e mentre ti cambi ti accorgi che il tuo uomo ti stava guardando con quello stesso sguardo di quando eravate solo due ragazzini, con le tasche vuote e il cuore pieno di speranze.

La conclusione: una collana preziosa

La vacanza delle mamme è così… è fatta di piccoli momenti, come perle inanellate in una collana preziosa. Da guardare e riguardare, che risplende di risate rumorose, di fatica infinita, di tempo ritrovato. E soprattutto.. risplende d’amore.