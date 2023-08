Martina Franca: fatti i parcheggi … ora bisogna raggiungerli

Martina Franca: Un esempio di resilienza

La città che non si ferma mai.

Chi ha detto che Martina Franca è una città arretrata e immobile? Chi ha osato mettere in dubbio la sua capacità di innovare e progredire? Chi ha sminuito le sue grandi opere infrastrutturali, frutto di una visione lungimirante e strategica?

Forse qualcuno che non conosce la realtà di questa splendida città, che non si lascia scoraggiare dalle difficoltà e dalle intemperie, ma che anzi le affronta con coraggio e determinazione.

La 172: un’opera senza fine

La prima grande opera che testimonia la vitalità di Martina Franca è la famosa 172, la strada che dovrebbe collegare la città con Taranto e Bari e Brindisi, ma che da anni è in fase di completamento. Non importa se le date di consegna sono state più volte rimandate, se i cantieri sono fermi o se i lavori sono stati interrotti per cause varie. L’importante è che la 172 esiste, almeno sulla carta, e che un giorno sarà finita. Forse. Nel frattempo, i cittadini possono godersi il panorama delle ruspe e dei cartelli stradali, che rendono il viaggio più avventuroso e divertente.

La viabilità: un rompicapo da risolvere

La seconda grande opera che dimostra la capacità di Martina Franca di guardare al futuro è la viabilità interna ed esterna della città. Chi ha bisogno di strade asfaltate, di marciapiedi sicuri, di semafori funzionanti in onda verde, di sottopassaggi, di piste ciclabili? Martina Franca no, perché sa adattarsi alle situazioni più difficili e sfidanti. Per questo ha deciso di lasciare le buche nell’agro, di forse iniziare i lavori in via Alberobello solo a settembre 2023, di trascurare la zona industriale e di rinviare sine die la circonvallazione ovest, quella est diventeràun bellissimo affaccio sul paradiso. Così facendo, Martina Franca stimola la creatività e l’ingegno dei suoi abitanti, che devono trovare soluzioni alternative per spostarsi e per evitare incidenti.

Martina Franca: una città da ammirare

In conclusione, possiamo dire che Martina Franca è una città del futuro, una città che non si ferma mai, una città che sa affrontare le sfide con ironia e ottimismo. Una città da ammirare e da imitare.

Una città che pensa alle prossime generazioni, anche se forse non le vedrà mai.

BUON COLPEANNO MARTINA FRANCA