Ferragosto in Puglia: cultura e divertimento

Se vuoi trascorrere il Ferragosto in Puglia, non puoi perderti l’occasione di visitare i luoghi della cultura statali. Musei, castelli e parchi archeologici ti aspettano per farti scoprire le bellezze e le storie di questa terra.

Un cartellone ricco di aperture straordinarie

Il Ministero della Cultura ha organizzato “Ferragosto al museo”, un’iniziativa che prevede l’apertura straordinaria di molti luoghi della cultura statali lunedì 14 e martedì 15 agosto. Potrai così approfittare delle giornate festive per avvicinarti all’arte, al territorio e al patrimonio culturale pugliese. Che tu sia un cittadino, un turista o una famiglia, troverai sicuramente la visita che fa per te.

Come scegliere il luogo da visitare

Per scegliere il luogo da visitare, puoi consultare l’elenco dei luoghi sul sito del Ministero della Cultura. Troverai le informazioni su orari, tariffe, prenotazioni e chiusure straordinarie. Ti consigliamo di verificare sempre queste informazioni prima di ogni visita, per evitare spiacevoli sorprese.

Se vuoi approfondire le proposte culturali della Puglia, puoi visitare il sito dei musei pugliesi.

Qui troverai anche le novità, gli eventi e le mostre in programma.

Non perdere questa occasione unica di vivere il Ferragosto in Puglia all’insegna della cultura e del divertimento. Ti

Ministero della Cultura