Furto in spiaggia a Saturo, due giovanissimi nei guai

In un’azione di prevenzione estiva intensificata nel territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno rafforzato i servizi di sicurezza, focalizzandosi soprattutto sulle località balneari. Nel corso del passato sabato, la Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto ha portato a termine un’operazione significativa, arrestando un 16enne e denunciando un 17enne, entrambi residenti nella zona, con l’accusa di rapina.L’episodio ha avuto luogo nella località di Saturo, dove un gruppo di giovani tarantini si trovava in spiaggia.

I due sospettati, sfruttando un momento di assenza degli altri, avrebbero rubato uno zaino contenente un portafoglio, oggetti personali e ben tre telefoni cellulari. Un coraggioso membro della comitiva si è accorto del furto e ha cercato di inseguire i ladri, ma uno dei due giovani avrebbe minacciato il ragazzo con un grosso coltello a serramanico, permettendo ai due di fuggire.I Carabinieri, prontamente chiamati, hanno reagito rapidamente e localizzato i due sospettati nei pressi di un locale sulla litoranea salentina, a breve distanza dal luogo del furto.

Durante una perquisizione personale, sono stati recuperati sia gli oggetti rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che il coltello utilizzato nel reato, il quale è stato sequestrato per le indagini.Dopo le procedure di rito, su disposizione del Procuratore per i Minorenni di Taranto, il 16enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il 17enne è stato denunciato in stato di libertà. Va sottolineato che, in accordo con la legge, la presunzione di innocenza rimarrà valida fino a una sentenza definitiva.