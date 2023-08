Monopoli – annega bambino in acquapark

Un bambino di quattro anni muore annegato in una piscina per bambini nell’acquapark di Monopoli. Indagini in corso.

Un dramma in una giornata di divertimento

Un bambino di quattro anni e mezzo è morto annegato in una piscina per bambini nell’acquapark di Monopoli. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, quando il piccolo si trovava nell’impianto insieme alla sua famiglia, residente a Pezze di Greco, frazione di Fasano.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe scivolato via dalla vista dei genitori e sarebbe finito sott’acqua. Alcuni bagnanti si sono accorti della sua assenza e lo hanno recuperato privo di coscienza. Immediata la chiamata al 118.

Vani i soccorsi, indagini in corso

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto e hanno tentato di rianimare il bambino con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Monopoli, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato accertato dai medici poco dopo il suo arrivo.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno sentito i genitori e i responsabili dell’acquapark. Si cerca di capire se ci siano state delle negligenze o delle responsabilità da parte di qualcuno. Intanto, la comunità locale è sotto shock per la tragica fine del bambino.