Accessibilità stazione di Lecce. Pagliaro “Problemi non solo per utenti disabili. Non si aspetti il 2026 per installare gli ascensori”

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de “La Puglia Domani”, ha scritto una nota indirizzata a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per sollecitare azioni immediate al fine di garantire l’accessibilità della stazione ferroviaria di Lecce a tutti gli utenti. In particolare, Pagliaro ha evidenziato la necessità di installare subito gli ascensori previsti dal progetto di rifacimento, anziché attendere il 2026 come previsto.

La richiesta dell’assessore è stata motivata dalla volontà di eliminare le barriere architettoniche e facilitare l’accesso alla stazione per ogni categoria di passeggeri, inclusi coloro che si trovano in situazioni di ridotta mobilità. L’installazione dei due ascensori sui marciapiedi già esistenti consentirebbe di agevolare il trasporto di bagagli da trascinare a mano, un disagio con cui si confrontano pendolari, turisti e viaggiatori occasionali.

Nella sua dichiarazione, Paolo Pagliaro ha sottolineato come la mancanza di ascensori sia un problema comune che coinvolge non solo le persone con disabilità, ma anche genitori con passeggino, anziani e tutti coloro che si trovano ad affrontare spostamenti con bagagli ingombranti. La mancanza di sollevatori rende l’accesso alla stazione un compito arduo, soprattutto durante i periodi di sovraffollamento e temperature elevate, come durante l’estate.

Il consigliere regionale ha denunciato la situazione di svantaggio vissuta dai cittadini di Lecce, considerandoli “cittadini di serie B” a causa della mancanza di servizi essenziali che altrove sono considerati scontati. Ha ribadito come la lotta per rivendicare diritti basilari, come l’accessibilità alle infrastrutture pubbliche, sia una priorità e ha esortato RFI ad agire tempestivamente per risolvere la questione.

Pagliaro ha infine preso atto dell’impegno dichiarato da RFI per migliorare l’accessibilità della stazione ferroviaria di Lecce, ma ha insistito sulla necessità di rendere sempre disponibile il servizio di assistenza e sollevatori, non limitandolo alle prenotazioni tramite il circuito Sala Blu, al fine di far fronte alle urgenze e garantire l’accesso a tutti gli utenti in ogni momento della giornata.

Il tavolo tecnico convocato da RFI il prossimo 4 agosto sarà un’opportunità per affrontare questa problematica e trovare soluzioni immediate per rendere la stazione di Lecce pienamente accessibile a tutti i passeggeri.