Cattivi odori al quartiere Tamburi, convocato il tavolo tecnico

La questione dei cattivi odori che da diversi mesi sta interessando il quartiere Tamburi a Taranto ha spinto l’Assessore all’Ambiente Francesca Viggiano a richiedere l’intervento dell’Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). Come risultato della sua sollecitazione, è stato convocato un tavolo tecnico per il prossimo 4 agosto, in conformità con la legge regionale 32 del 2018, al fine di definire le azioni da intraprendere per mitigare il fenomeno delle emissioni odorigene.

L’Amministrazione Comunale di Taranto, sotto la guida dell’Assessore Viggiano, ha dimostrato fin da subito solidarietà verso i residenti del quartiere Tamburi, che hanno subito gli effetti dei cattivi odori per troppo tempo. L’iniziativa di convocare il tavolo tecnico da parte di Arpa Puglia è stata accolta positivamente dall’Assessore, che ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema con determinazione e impegno.

Francesca Viggiano ha dichiarato: “La tempestiva risposta dell’agenzia regionale ci conforta sull’attenzione diffusa al problema, che merita approfondimenti e soluzioni. Saremo presenti alla riunione e offriremo il nostro contributo, come consueto, affinché i cittadini abbiano delle risposte certe.”

L’Amministrazione Melucci si è sempre dimostrata pronta a prendere iniziative per risolvere problematiche complesse e delicate come questa. Tuttavia, l’approccio sarà basato su dati inequivocabili, al fine di garantire la tutela di tutti gli attori coinvolti.

Il quartiere Tamburi, come altre zone urbane, ha il diritto di vivere in un ambiente salubre e privo di inquinamenti olfattivi. La convocazione del tavolo tecnico rappresenta un passo importante verso la ricerca di soluzioni adeguate e concrete, affinché sia possibile individuare le cause dei cattivi odori e mettere in atto interventi risolutivi.

L’incontro del 4 agosto sarà un momento cruciale per coinvolgere tutte le parti interessate e per condividere informazioni e dati utili alla definizione delle misure da adottare. L’obiettivo è trovare soluzioni a lungo termine che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini di Tamburi e garantire un ambiente sano e sostenibile.