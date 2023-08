Si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione di Kyma Mobilità

È entrato in funzione il nuovo Consiglio di Amministrazione di Kyma Mobilità, la società partecipata al 100% dal Comune di Taranto, incaricata della gestione del trasporto pubblico locale, delle idrovie e della sosta tariffata. A capo del CdA è stata nominata Giorgia Gira, già presidente in passato della stessa azienda, affiancata dalla vicepresidente Ilaria Pizzolla e dal consigliere Francesco Scarinci.

Il ritorno di Giorgia Gira alla presidenza rappresenta un segnale di continuità per l’azienda, in quanto la dirigente ha già ricoperto questo importante incarico in precedenza. Francesco Scarinci, che ora riveste il ruolo di consigliere, aveva invece già esperienza come vicepresidente in Kyma Mobilità. Il terzo membro del CdA, Ilaria Pizzolla, si trova invece ad affrontare la sua prima esperienza in questa veste.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione ha visto la partecipazione degli Assessori Mary Luppino, responsabile delle Società partecipate, e Mattia Giorno, dedicato alla Mobilità sostenibile. I dirigenti dell’azienda, Pietro Carallo, direttore generale, e Mauro Piazza, direttore tecnico, hanno illustrato le prossime sfide che Kyma Mobilità dovrà affrontare, nonché i numerosi progetti avviati in passato che, con il nuovo CdA, riprenderanno vigore.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rinnovamento del parco mezzi aziendale. Grazie all’acquisizione di importanti risorse partecipando a due differenti bandi, l’Amministrazione Melucci ha contribuito al sostanziale miglioramento della flotta. Attualmente, circolano già 24 nuovi autobus ibridi della MAN, grazie alle politiche messe in atto durante il mandato precedente guidato da Giorgia Gira. Prossimamente, saranno introdotti altri 56 nuovi autobus ibridi della Mercedes, in fase di allestimento, e 5 autobus navetta full electric a impatto zero della Rampini. Si tratta complessivamente di 85 nuovi mezzi, oltre la metà dell’intera flotta aziendale, caratterizzati da basse emissioni inquinanti, mirando alla sostenibilità della mobilità cittadina e garantendo interni confortevoli e aria condizionata sia per gli autisti che per i passeggeri.

Un altro programma avviato dalla presidente Gira riguarda la bigliettazione elettronica, che rivoluzionerà l’approccio dei cittadini al trasporto pubblico locale. Tra pochi mesi, i cittadini potranno usufruire di questa innovativa soluzione, mentre Kyma Mobilità disporrà di dati utili per adeguare il servizio alle reali esigenze dei viaggiatori.

Il nuovo CdA di Kyma Mobilità si pone quindi l’obiettivo di migliorare ulteriormente il trasporto pubblico locale, rendendolo sempre più efficiente, sostenibile e all’avanguardia nelle tecnologie.