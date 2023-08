Al Bano Testimonial del Congresso sull’Emergenza-Urgenza: L’Iniziativa innovativa del Dott. Fausto D’Agostino

Congresso Emergenza-Urgenza con Al Bano e il Dott. Fausto D’Agostino

Un incontro imperdibile è in calendario per il 24-25 novembre prossimi a Bari: il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza.

Un’occasione unica, in cui si coniugano l’eccellenza professionale e la volontà di cambiamento, all’interno di un ambito critico e fondamentale per il Sistema Sanitario Italiano: l’emergenza sanitaria.

L’evento è il frutto dell’instancabile impegno e della visione innovativa del Dott. Fausto D’Agostino, anestesista rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma.

Dott. Fausto D’Agostino, dirigente medico Anestesista Rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma

Fausto D’Agostino, nativo di Brindisi, ha ideato questo evento con l’obiettivo di far convergere le menti più brillanti nel campo dell’emergenza-urgenza, per discutere i punti critici e proporre soluzioni innovative.

Il Congresso vedrà la partecipazione del Presidente del SIS118, il Prof. Mario Balzanelli, oltre ad un ampio numero di professori universitari, dirigenti medici, professionisti e operatori specializzati in emergenza-urgenza.

Una presenza significativa sarà quella del Maestro Al Bano, che con la sua partecipazione sottolinea l’importanza e la delicatezza dei temi trattati.

L’iniziativa si svolgerà presso l’Hi Hotel di Bari, dove si discuterà, in particolare, sulla riorganizzazione e sul miglioramento del Sistema territoriale di emergenza-urgenza.

L’attenzione sarà rivolta ai cambiamenti necessari e alle criticità emerse durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Il format del Congresso prevede, nella prima giornata, relazioni focalizzate su temi di rilievo nell’ambito dell’emergenza, mentre la seconda giornata sarà dedicata a esercitazioni pratiche, sotto la supervisione di esperti del calibro del Dott. Antonio Pipoli, esperto di simulazione medica.

Come sottolineato dal Dott. D’Agostino, per queste esercitazioni saranno utilizzati manichini robotizzati ad alta fedeltà, grazie alla collaborazione di aziende leader nel settore.

Il Congresso è a numero chiuso, per cui si consiglia vivamente di prenotare il proprio posto. Una grande occasione per apprendere, confrontarsi e contribuire al miglioramento del sistema di emergenza-urgenza in Italia.

Un’opportunità che non dovrebbe essere persa da chi lavora nel settore, ma anche da chi, semplicemente, è interessato a capire come si stanno evolvendo le risposte alle emergenze sanitarie nel nostro Paese.

Invitiamo quindi tutti a iscriversi a questo evento straordinario. I posti sono limitati, quindi prenota il tuo posto ora: Prenota qui.