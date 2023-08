L’8 Agosto 2023 si celebra l’Anniversario della Nave Vlora: Un Impegno verso l’accoglienza

Ricordando la storia dell’immigrazione attraverso Arte e Documentari

Nel cuore dell’estate 2023, il Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si prepara a commemorare un evento di grande rilevanza storica: il 32^anniversario dell’arrivo della nave Vlora.

Un momento chiave nella storia dell’immigrazione del Novecento che verrà ricordato con due eventi speciali a ingresso libero, in programma l’8 agosto 2023 presso il Teatro Piccinni e il Museo Civico.

Nell’estate del 1991, la nave Vlora fece il suo ingresso nel porto di Bari, trasportando a bordo circa 20.000 profughi albanesi.

Questo evento epocale segnò una svolta significativa nella storia dell’immigrazione, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto sociale e culturale della città e del Paese.

Più di trent’anni dopo, Bari celebra e ricorda quella giornata con un’attenzione particolare rivolta all’arte e al documentario, strumenti potenti per stimolare la riflessione e preservare la memoria di quell’evento straordinario.

Alle ore 11.30, il Teatro Piccinni ospiterà la messa in scena di “La nave dolce”, un’opera della regista Daniela Nicosia, prodotta dal Tib Teatro.

L’attore Massimiliano Di Corato sarà la voce narrante di un viaggio emozionale tra passato e presente, unendo le voci di chi ha intrapreso quel viaggio, di chi ha accolto e di chi ha osservato.

Un potente esempio di come la storia dell’immigrazione possa essere esplorata e rappresentata attraverso l’arte.

Più tardi, alle ore 19.00, il Museo Civico sarà la sede della proiezione del documentario “Storie di un evento straordinario – La Vlora, il volto dell’accoglienza”, un lavoro cinematografico diretto da Vincenzo Losito e Stefano Sasso.

Il film promette di mettere in luce un aspetto spesso trascurato dell’episodio della Vlora: l’ospitalità straordinaria mostrata dalla comunità barese nei confronti dei profughi albanesi.

L’8 agosto 2023 offre l’opportunità di ricordare un momento storico fondamentale, di riflettere sulle lezioni apprese e di guardare al futuro con un impegno rinnovato verso l’accoglienza.

L’invito a partecipare a questi eventi di riflessione è aperto a tutti. Un’occasione per celebrare il coraggio e la determinazione di coloro che cercano una vita migliore, per apprezzare la generosità di coloro che hanno offerto sostegno, e per acquisire nuove consapevolezze che ci guidino nel gestire le sfide future con empatia e umanità.