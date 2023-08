Altamura, giuramento del sindaco Vitantonio Petronella in Consiglio comunale Presso la sala consiliare del Palazzo di città gremita di ospiti e addetti ai lavori, si è tenuta il giorno 31 Luglio 2023 alle ore 17:00, la prima seduta di Consiglio Comunale eletto nella consultazione elettorale del 14 e 15 maggio 2023 (turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023).

A presiedere la riunione di avvio della prima consiliatura del Sindaco Vitantonio Petronella, il consigliere di opposizione Dott. Onofrio Gallo che ha subito dato il via alle procedure previste dal regolamento per la prima seduta: innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti e poi l’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti del Consiglio.

Erano presenti i neo assessori, consiglieri oltre alla composizione dell’Ufficio di Presidenza, all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, la dichiarazione di appartenenza ai gruppi da parte dei consiglieri.

Proprio sulla squadra di governo il Sindaco ha dichiarato, dopo aver formulato il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, i neo assessori. Il Sindaco ha quindi pronunciato il suo discorso programmatico, nel quale ha ricordato all’Aula l’importanza di lavorare per implementare i servizi offerti alla città, dove la gente deve continuare a contare senza mai perdere di vista concetti chiave come vuole la nostra Costituzione per ogni incarico politico e amministrativo ma, soprattutto, come vuole quella legge non scritta che vede nell’impegno politico e amministrativo il servizio più alto che si può rendere al Popolo. Oggi gli altamurani potranno essere amministrati dal Sindaco che hanno votato.

Un denso dibattito ha fatto seguito al discorso programmatico del Sindaco, con interventi degli esponenti di opposizione.

Dopo aver eletto i membri della Commissione Elettorale Comunale, l’assemblea ha terminato i lavori.