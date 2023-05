80 anni di Albano Carrisi: una vita tra musica, amore e successo. Albano Carrisi è uno dei cantanti italiani più famosi e amati nel mondo.

Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in Puglia, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60, dopo aver lasciato gli studi e trasferirsi a Milano, dove ha lavorato come cameriere, manovale e operaio. Nel 1967 ha inciso il suo primo grande successo, Nel sole, che ha venduto oltre un milione di copie e da cui è stato tratto anche un film. Sul set di questo film ha conosciuto Romina Power, figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, con la quale ha iniziato una storia d’amore e un sodalizio artistico che li ha portati a vincere due volte il Festival di Sanremo (nel 1984 con Ci sarà e nel 1986 con Nel blu dipinto di blu) e a partecipare due volte all’Eurovision Song Contest (nel 1976 con We’ll Live It All Again e nel 1985 con Magic Oh Magic). La coppia ha avuto quattro figli: Ylenia (1970-1994), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Jr. (1987).

La carriera di Albano è stata costellata di successi sia in Italia che all’estero, soprattutto in Spagna, Germania e nei paesi dell’Est Europa, dove è considerato un simbolo di libertà. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé e Céline Dion. Ha anche recitato in alcuni film e fiction televisive, come Angeli senza paradiso (1970), Champagne in paradiso (1983), La voce del sangue (1998) e Il ritorno di Sandokan (1996).

La vita privata di Albano è stata segnata da alcuni drammi familiari: la scomparsa della figlia maggiore Ylenia nel 1994 a New Orleans, che non è mai stata ritrovata; la separazione da Romina Power nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio; il malore che lo ha colpito nel 2016 durante un concerto a Palermo e che lo ha costretto a un intervento chirurgico al cuore. Nonostante le difficoltà, Al Bano non ha mai perso la sua voglia di cantare e di portare gioia al suo pubblico. Nel 2013 ha annunciato la reunion artistica con Romina Power, con la quale ha intrapreso un tour mondiale che li ha visti esibirsi in vari paesi, tra cui l’Italia, la Russia, l’Australia e gli Stati Uniti. Nel 2015 hanno partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Raccogli l’attimo.

Albano è anche un imprenditore agricolo e vinicolo: possiede una tenuta di 600 ettari a Cellino San Marco, dove produce olio e vino con il marchio Albano Carrisi. Nella tenuta si trova anche un resort con piscine, ristoranti e una chiesa dove si celebrano matrimoni. Al Bano è molto legato alla sua terra d’origine e ai suoi valori familiari.

Albano Carrisi compie 80 anni ma non sembra averne neanche uno: è ancora in forma, pieno di energia e di progetti. Tra questi c’è il concerto spettacolo 4 volte 20 all’Arena di Verona, registrato recentemente insieme ad altri amici artisti come Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi e Iva Zanicchi.

Un omaggio alla sua vita e alla sua carriera straordinaria che lo hanno reso uno dei cantanti più ammirati e apprezzati della musica italiana..