Martina Franca in Fiore: partecipa e vinci premi ecologici per il tuo balcone fiorito! “Martina in Fiore” è tornata anche quest’anno per portare colore e profumo ai balconi del centro storico. Questa seconda edizione promette di essere ancora più spettacolare grazie al tempo extra a disposizione per l’organizzazione.

L’amministrazione comunale ha deciso di premiare i partecipanti più meritevoli con premi legati alla mobilità sostenibile e alle decorazioni floreali. Questo significa che invece di regalare direttamente piante e fiori, i vincitori riceveranno bici elettriche, monopattini e buoni spesa da utilizzare nei centri vivaistici locali.

L’obiettivo è quello di rendere la città ancora più bella attraverso un gesto semplice ma di grande impatto. Prima che arrivi il caldo dell’estate, tutti possono contribuire a creare un’atmosfera accogliente e colorata. Martina in Fiore rappresenta un’occasione unica per abbellire il centro storico e promuovere la mobilità sostenibile.

L’amministrazione comunale è entusiasta di questa iniziativa e incoraggia tutti a partecipare. Con un po’ di impegno e creatività, possiamo trasformare i balconi del centro storico in piccoli giardini fioriti. I premi offerti rappresentano un incentivo ulteriore per partecipare e dare il proprio contributo.

Martina in Fiore è un evento che coinvolge tutta la comunità e che mira a migliorare la qualità della vita nella città. La mobilità sostenibile è un tema importante per l’amministrazione comunale e i premi offerti riflettono questo impegno. Bici elettriche e monopattini rappresentano un’alternativa ecologica all’auto per gli spostamenti quotidiani.I buoni spesa per i centri vivaistici locali rappresentano un altro incentivo per partecipare. Potrai scegliere le piante e i fiori che preferisci per abbellire il tuo balcone e contribuire a rendere la città ancora più bella. Martina in Fiore è un evento che promuove la bellezza e il benessere della comunità.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa fantastica iniziativa. Con un gesto semplice ma di grande impatto, possiamo tutti contribuire a rendere la nostra città ancora più bella.

“Martina in Fiore” ti aspetta! Iscriviti entro il 17 giugno.