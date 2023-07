Emergenza climatica a Taranto: la società PEYRANI SUD SPA ha comunicato la sospensione di alcune attività lavorative a causa dell’eccezionale ondata di calore che sta colpendo la città e le aree circostanti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori esposti alle elevate temperature e al tasso di umidità, che rendono impossibile lo svolgimento ordinario delle attività di cantiere.

Il dott. Marco Marinò, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della PEYRANI SUD SPA, ha rilasciato una comunicazione ufficiale in cui si evidenzia la gravità della situazione climatica e si fa riferimento alle previsioni di allerta onda di calore lanciate dalle istituzioni e alle valutazioni del rischio stress climatico elaborate dall’azienda stessa.

Le attività sospese riguardano il montaggio di pale eoliche presso il cantiere di VESTAS BLADES ITALIA srl, il derizzaggio di gru presso il cantiere di ACCIAIERIE d’ITALIA spa e le montimentazioni con carrelli presso il cantiere di ECOLOGICA spa.

La sospensione delle attività è entrata in vigore il oggi 25 luglio 2023, dalle ore 12:00, per tutta la restante giornata lavorativa. L’azienda monitorerà attentamente le previsioni meteo nei prossimi giorni e, qualora la situazione lo richieda, procederà con ulteriori sospensioni al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La decisione di sospendere le attività è stata presa considerando l’elevato stress climatico cui sono sottoposti i lavoratori, il superamento del valore soglia di 35°C combinato con l’elevato tasso di umidità, l’impossibilità di effettuare pause in luoghi freschi e ventilati, nonché la difficoltà di differire le attività in fasce orarie più fresche.

La PEYRANI SUD SPA ritiene che la situazione rappresenti un rischio grave ed imminente per tutti i lavoratori esposti e si impegna a garantire la massima attenzione alla sicurezza e al benessere del proprio personale. La priorità dell’azienda è quella di proteggere i suoi dipendenti e di prendere ogni misura necessaria per affrontare questa emergenza climatica in corso.

L’Autorità Portuale di Taranto, la Capitaneria di Porto e i sindacati CGIL FILT TARANTO, UILTRASPORTI TARANTO e CISL TRASPORTI TARANTO sono stati informati della sospensione delle attività e collaboreranno con l’azienda per adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire la sicurezza in cantiere durante questa ondata di calore eccezionale.

La PEYRANI SUD SPA e le altre autorità competenti invitano la popolazione a prestare particolare attenzione alle informazioni riguardanti l’allerta onda di calore e ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per affrontare questa situazione climatica critica. La sicurezza di tutti i cittadini è una priorità assoluta in questa delicata fase meteorologica.

Il monitoraggio costante della situazione climatica e delle previsioni future consentirà di prendere decisioni tempestive e adeguate per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza in tutti i settori lavorativi colpiti da questa emergenza. La collaborazione tra le istituzioni, le aziende e i sindacati è fondamentale per affrontare insieme questa situazione e proteggere la comunità tarantina.



Interviene in merito il segretario generale della UIL Trasporti Taranto con Carmelo Sasso: “Apprendiamo quanto comunicatoci tempestivamente dalla Società che dimostra una reale attenzione alla sicurezza ed alla salute dai lavoratori senza troppi slogan ma con azioni concrete”.