Countdown al ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix di Taranto: spettacolo con i migliori velisti del mondo

Il SailGP, campionato internazionale di catamarani F50, torna a Taranto il 23 e 24 settembre, promuovendo un mondo alimentato dalla natura e offrendo una grande vetrina internazionale alla città dei due mari.

Tra due mesi, il 23 e 24 settembre, le acque del Mar Grande a Taranto diventeranno lo scenario di una spettacolare competizione velica: il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix. La città ionica ospiterà per la seconda volta questa tappa del circuito SailGP, il campionato di punta per i catamarani della classe F50, ideato nel 2019 dal campione di vela neozelandese Russell Coutts.

I catamarani F50 sono delle imbarcazioni ad alta tecnologia, dotate di foil e ala rigida, in grado di raggiungere velocità incredibili, superando i 50 nodi, ovvero circa 100 chilometri orari. Il circuito SailGP è attualmente in corso della quarta stagione, e la tappa di Taranto sarà la quarta dopo gli eventi di Chicago, Los Angeles e Saint Tropez.

Il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix vedrà sfidarsi dieci team provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera e USA. Gli equipaggi comprendono alcuni dei migliori velisti del pianeta, con un impressionante palmares di 35 medaglie olimpiche e 17 vittorie dell’America’s Cup. Nomi come Sir Ben Ainslie, Peter Burling, James Spithill e Tom Slingsby sono solo alcuni dei protagonisti di questa competizione spettacolare.

Per Taranto, città storicamente legata al mare, l’arrivo del circuito SailGP rappresenta una grande opportunità di visibilità internazionale. La tappa del 2021 ha già dimostrato l’attrattiva dell’evento, portando migliaia di appassionati, turisti e sportivi nel borgo antico. Questa volta, l’evento godrà di un’audience mondiale di oltre 100 milioni di persone distribuite in oltre 175 nazioni, diventando un’importante occasione per mostrare la città in tutta la sua bellezza e cultura marina, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, esprime entusiasmo per l’evento e sottolinea come il SailGP sia stato un moltiplicatore positivo per l’immagine della città, attirando nuovo turismo e offrendo nuove opportunità alle nuove generazioni. L’evento, oltre a rappresentare uno spettacolo emozionante, contribuisce a promuovere la sostenibilità e l’impegno per un mondo alimentato dalla natura.

Il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix di Taranto è quindi atteso con grande attesa e spirito di festa, poiché porterà ancora una volta lo spettacolo dei catamarani F50 nella suggestiva rada di Mar Grande. L’intera città sarà pronta ad accogliere i migliori velisti del mondo, dimostrando ancora una volta il legame indissolubile con il mare e la passione per lo sport della vela.