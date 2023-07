Bagnino coraggioso salva bimbo da annegamento, attimi di terrore in spiaggia

Un eroico salvataggio ha evitato una tragedia sulla spiaggia di Margherita di Savoia, dove un bimbo di 10 anni rischiava di annegare tra le onde. L’incidente ha causato un momento di terrore per la madre del piccolo, che, presa dallo spavento, è svenuta sul posto.L’episodio si è verificato questa mattina, quando il bambino si trovava in acqua e ha iniziato a manifestare difficoltà a causa di una corrente particolare presente nelle acque.

Nonostante avesse ingerito acqua di mare, il coraggioso ragazzo è riuscito a gridare e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione del bagnino di servizio. Il bagnino, reagendo prontamente, si è tuffato in acqua e ha tratto il bimbo in salvo in pochissimi istanti.

Fortunatamente, il bambino era cosciente anche se spaventato dall’esperienza, ma adesso sta bene grazie all’intervento rapido e tempestivo del salvatore marittimo.Giuseppe Distaso, il titolare del lido “Cocorito” di Margherita di Savoia, ha commentato l’accaduto: “È successo tutto in pochi minuti. Il bambino aveva difficoltà in acqua perché oggi c’è una corrente particolare. È però riuscito, nonostante avesse bevuto acqua di mare, a urlare e a chiedere aiuto. Il bagnino è intervenuto subito e l’ha tirato fuori in un attimo. Era cosciente ma impaurito e adesso sta bene come la sua mamma che si è sentita male per lo spavento.”

Questo episodio di salvataggio ha suscitato grande sollievo e gratitudine tra i presenti sulla spiaggia, che hanno assistito alla scena drammatica. È anche un momento per riflettere sulla sicurezza nelle spiagge e sull’importanza di avere personale qualificato e pronto a intervenire in caso di emergenze.Il recente incidente si verifica solo pochi giorni dopo la tragica morte di un bambino di sei anni, avvenuta il 5 luglio, nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”.

Attualmente, l’autopsia è in programma per lunedì prossimo per determinare le cause del decesso. Questi eventi drammatici ci ricordano quanto sia fondamentale garantire la sicurezza in spiaggia, specialmente per i più giovani. È importante che i genitori e gli operatori balneari siano consapevoli dei pericoli del mare e abbiano le conoscenze e le risorse necessarie per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.