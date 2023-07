Martina Franca – Successo per il Premio “EuroMed International – OSJ Malta” 2023

Si è tenuta, a Palazzo Ducale di Martina Franca, la prima edizione del Premio “EuroMed International – OSJ Malta”, organizzato dal Gran Priorato di Puglia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J. in collaborazione con Ba.Se. 24.

«Il premio – ha sottolineato nell’occasione il Gran Priore Antonio Pepe – è stato istituito quale riconoscimento per le personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo, rappresentando così anche un esempio per le nuove generazioni di quei valori morali, di etica e di pensiero, fondamentali per lo sviluppo di una società più equa e più giusta».

Una finalità apprezzata dai rappresentanti istituzionali presenti, in primis da Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca, che dopo aver dato il benvenuto all’importante parterre di ospiti, ha auspicato che anche le prossime edizioni del premio siano ospitate dall’aula consiliare del Comune di Martina Franca che ha patrocinato l’evento.

Con lui Carlo Dilonardo, Assessore alla Creatività con deleghe ad Attività Culturali, Spettacolo del Comune di Martina Franca, Alessandro Paiano, Assessore al Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Alberobello, e Mary Luppino, Assessore Risorse Umane e Affari Generali del Comune di Taranto.

«Tutti i premiati – ha poi annunciato il Gran Priore Antonio Pepe – faranno parte del nostro costituendo Osservatorio per il Mediterraneo, un organismo che organizzerà nei Paesi Mediterranei eventi che promuoveranno da un lato la tutela dei diritti dei cittadini, da un altro lo sviluppo delle imprese che creano ricchezza».

La premiazione è stata introdotta dal Gran Maestro Principe Don Basilio Cali che ha sottolineato come «vengono oggi premiate personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore del dialogo tra i Paesi del Mediterraneo, ognuno in un modo diverso e in situazioni differenti, con l’auspicio che possano contribuire alla missione secolare del nostro Ordine cavalleresco: costruire “ponti” che uniscano i paesi del Mediterraneo creando occasioni di confronto e di sviluppo condiviso e partecipato. Non a caso Malta, dove è ubicata la nostra sede, è storicamente al centro del bacino mediterraneo, luogo simbolico di unione e sintesi tra culture e mondi che possono sembrare distanti, ma che tali non sono».

Sono stati così premiati Prof. Francesco Caringella, Magistrato e Consigliere di Stato Autore di testi giuridici; Don Basilio Calì, Gran maestro OSJ Malta; Prof.ssa Laura Mazza, Segr. Generale Parlamento del Mediterraneo e componente Eurispes; Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR; Prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore Uni Nettuno; Dr. Luca Lazzaro, Presidente regionale Confagricoltura Puglia; Avv. Gian Ettore Gassani, Avvocato matrimonialista e scrittore; Avv. Cristina Surico, Esperta in esdebitazione di impresa e famiglia; Dr. Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca; Avv. Michele Punzi, Presidente Festival della Valle d’Itria; Dr. Beppe Convertini, Conduttore televisivo; Dr. Franco Cannata, Gran priore di Sicilia, OSJ Malta; Dr. Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation; Dr. Erika Tessarolo, CEO ShowGames; Dr. Elisa Bortolomiol, Sales, Marketing and Trade Officer San Gregorio Azienda Vinicola; Dr. Bruno Pedretti, Amministratore del PMP; Dr. Fumarola Pino, CEO Morola caffè; Dr. Raffaele Agrusta, giornalista e pubblicista; Dr. Michele Palmisano, imprenditore settore panificazione; Prof. Michele Marino, Presidente Consorzio Pro Ofanto; Dr. Antonio Buccoliero, produttore Vino E’JA, il vino culturale 2023; Dr. Alessio Della Valle, regista; Don Dino Lepraro, Sacerdote impegnato nelle missioni umanitarie; Dr. Gerardo Fascia, Presidente Confcooperative; Dr.ssa Elena Presti, Giornalista; Dr.ssa Laura Elena Pacifici Noja; Dr. Flavio Mazzolatti; Dr.ssa Antonella Capriglia, Presidente Gruppo Norba; Sindaco Alberobello Francesco De Carlo.