Borgo Egnazia – paradiso del G7: 5mila ospiti in arrivo

Borgo Egnazia è il resort di lusso favorito per ospitare il G7 del 2024 in Puglia. Ospitare il G7 non è una cosa da poco.

La Puglia si prepara a ospitare il vertice dei grandi della Terra.

Il resort di lusso tra Bari e Brindisi è il favorito per accogliere i leader mondiali.

Un evento da sogno in una location da favola

A giugno del 2024, dopo le elezioni europee, la Puglia sarà al centro dell’attenzione mondiale.

Il presidente del Consiglio, dopo un ampio sopralluogo, dovrà indicare il luogo che ospiterà il G7, il summit dei sette Paesi più industrializzati del mondo.

Tra le ipotesi più accreditate, c’è quella di Borgo Egnazia, il resort di lusso situato a Savelletri, nel comune di Fasano.

Si tratta di una struttura che offre comfort, sicurezza e bellezza, immersa in paesaggio tipico, stupendo, tra ulivi secolari e muretti a secco.

Una sfida organizzativa e una grande opportunità

Si tratta di una sfida organizzativa che coinvolgerà tutto il territorio a sud di Bari, facilmente raggiungibile dai due aeroporti di Bari e Brindisi e anche da quello di Grottaglie.

Saranno infatti circa 5mila le persone che arriveranno in Puglia per partecipare al vertice, tra leader politici, delegazioni, giornalisti e staff.

Non potranno ovviamente alloggiare tutte nello stesso luogo, ma saranno distribuite in vari alberghi e strutture ricettive della zona.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha sottolineato che la Puglia saprà essere “bella e accogliente” come sempre e che sarà una grande opportunità per valorizzare il suo patrimonio culturale, ambientale e gastronomico.

