Trotto – Appuntamento all’Ippodromo Paolo VI

Domenica 9 luglio si terrà il primo dei quattro appuntamenti domenicali con le corse al trotto all’ippodromo Paolo Sesto. L’orario estivo sarà perfetto, con inizio alle ore 20:05 e conclusione alle ore 23:00. Il programma della serata prevede sette corse, tra cui spicca il premio “Sector”, una competizione emozionante che vedrà nove cavalli di quattro anni sfidarsi sulla distanza dei 1600 metri.

Uno dei protagonisti attesi è Deliziosa Luis, che da quando è tornata nella scuderia di Nunzio Squeglia dopo un’esperienza poco produttiva con Alessandro Gocciadoro, ha vinto entrambe le corse disputate, con il fantino Gaetano Di Nardo in sella. Considerando i risultati recenti, sembra esserci una buona possibilità che Deliziosa Luis possa centrare il terzo successo consecutivo, nonostante la competizione sia leggermente più impegnativa questa volta.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare Deledda e Dolthol, le principali alternative. Deledda ha debuttato sulla pista 40 giorni fa, vincendo con una media record di 1.12.4 con il fantino Romano Tamburrano. Dolthol, invece, ha sconfitto Deledda in una gara successiva e ha ottenuto un secondo posto in una prova a resa di metri la settimana scorsa a Casarano.

Oltre a queste cavalle, la gara potrebbe riservare sorprese, considerando che anche Diogene Laser, Dardo Degli Dei, Dora Baggins e Donner Amour hanno le capacità per ottenere un piazzamento. Sarà interessante vedere come si svilupperà la corsa e quale cavallo si aggiudicherà la vittoria.

Auguriamo buona fortuna a Deliziosa Luis e a tutti i partecipanti al premio “Sector” nella quinta corsa della serata all’ippodromo Paolo Sesto!