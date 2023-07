Pestano a sangue uomo per rubare l’auto: due condanne a 10 anni

Un episodio di violenza e spietatezza ha trovato giustizia ieri mattina nel Tribunale di Brindisi, dove due individui sono stati condannati a oltre dieci anni di reclusione per la rapina di una Fiat 500L e il pestaggio del proprietario, un anziano di 76 anni.

Giuseppe Bellomo e Luca Lezzi, rispettivamente di Laterza e Lecce, sono stati ritenuti responsabili di questo vile attacco consumato il 14 aprile dello scorso anno a Carovigno.

La giudice Stefania De Angelis, nel corso del processo con rito abbreviato, ha emesso le sentenze di condanna per i due imputati.

La decisione ha sancito la colpevolezza di Bellomo e Lezzi, che oltre alla rapina sono stati riconosciuti colpevoli anche delle lesioni inflitte al proprietario, dopo averlo brutalmente scaraventato fuori dall’auto e colpito ripetutamente con calci e pugni alla testa, minacciandolo di morte.

Nel corso dell’udienza preliminare, invece, Andrea Centonze, 53 anni, di Lecce, è stato prosciolto dall’accusa di tentata estorsione “perché il fatto non sussiste”. Centonze era stato accusato di aver chiesto all’anziano rapinato la somma di 5.000 euro, in alternativa alla richiesta di ritirare la denuncia-querela per la rapina subita. La difesa ha dimostrato, però, che Centonze aveva acquistato l’auto da Bellomo, come attestato dai messaggi scambiati con il proprietario. La giudice ha quindi stabilito che i 5.000 euro non erano una richiesta di Centonze, ma del proprietario dell’auto.

La sentenza ha inflitto a Bellomo e Lezzi una pena superiore a dieci anni di reclusione, ma Centonze è stato l’unico degli imputati a non ricevere una misura cautelare.

Bellomo è finito in carcere, mentre Lezzi è stato posto ai domiciliari. Il processo ha anche evidenziato altri episodi di truffa in cui erano coinvolti gli imputati. Bellomo è stato ritenuto colpevole di aver truffato un uomo di Francavilla Fontana con una Fiat Panda, mentre lui e Lezzi avrebbero pagato una coppia di Ostuni con un assegno falso per l’acquisto di una Fiat 500L Trekking.