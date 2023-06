Mesagne: una serata con lo psichiatra Paolo Crepet

L’educazione, la scuola, la famiglia: i temi del suo ultimo libro

Lo psichiatra Paolo Crepet è uno dei più noti e apprezzati interpreti del nostro tempo. Le sue riflessioni spaziano su vari aspetti della società contemporanea, con uno sguardo critico e profondo.

Martedì 27 giugno alle 21 in Piazza Orsini

Crepet sarà ospite a Mesagne, in provincia di Brindisi, per presentare il suo ultimo libro “Prendetevi la luna”. L’evento, organizzato dalla libreria Il Libro e dal Comune di Mesagne, si terrà martedì 27 giugno alle 21 in Piazza Orsini. L’ingresso è gratuito.

Nel libro, Crepet riprende i temi a lui più cari: l’educazione, la scuola, la famiglia. Temi che riguardano tutti noi, soprattutto in un’epoca di cambiamenti e incertezze. Come educare i nostri figli? Come trasmettere loro dei valori? Come aiutarli a realizzare i loro sogni?

Crepet ci invita a non rinunciare alla luna, cioè a quel senso di meraviglia e di aspirazione che rende la vita degna di essere vissuta. Ci esorta a non accontentarci della mediocrità, ma a cercare la qualità nelle relazioni, nel lavoro, nella cultura.

Un libro che stimola la riflessione e il confronto, e che offre spunti di speranza e di fiducia nel futuro.