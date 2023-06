Dal Taranto del calcio le informazioni del momento

Nel mercato estivo, il Taranto sta lavorando per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Una delle novità più importanti è rappresentata da mister Eziolino Capuano, che si appresta a ricoprire un ruolo multitasking. Tuttavia, potrebbe risultare difficile avvistarlo in sede di mercato. Fortunatamente, grazie all’uso dei telefoni, oggi è possibile rimanere informati su tutto ciò che accade.

Attualmente, il Taranto dispone di un portiere di nome Vannucchi e tre difensori: Antonini, Ferrara e Manetta. A centrocampo, ci sono cinque giocatori: Crecco, Maiorino, Mastromonaco, Provenzano e Romano. In attacco, invece, ci sono cinque attaccanti: Bifulco, Infantino, La Monica, Guida e Semprini. Tuttavia, si è appreso che Infantino e Guida non rientrano nei piani di Capuano.

La prima possibile acquisizione del Taranto sembra essere Jordan Boli, un esterno destro del 2002 proveniente dall’Empoli. Boli possiede la doppia cittadinanza, francese e ivoriana, e nella stagione appena conclusa ha disputato 29 partite e segnato 3 gol nella squadra Primavera 1 dell’Empoli. L’accordo con il club toscano è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi presto tramite un prestito.

Inoltre, il Taranto ha recentemente rinnovato il contratto di Antonio Ferrara, un esterno sinistro del 1999. Il suo contratto, che scadeva nel giugno 2024, è stato prolungato fino al giugno 2025. Il club crede molto in Ferrara, che è praticamente cresciuto nelle giovanili del Taranto. Pertanto, non lo considera una pedina di scambio e non ha intenzione di cederlo alla Serie C. La società valuterà solo offerte interessanti provenienti da categorie superiori, e sembra che l’Avellino sia uno dei club interessati al giocatore.

In conclusione, il Taranto si sta muovendo con discrezione sul mercato, cercando di rinforzare la squadra e trattenere i suoi talenti più preziosi. Sarà interessante seguire gli sviluppi e scoprire quali altre mosse il club farà per prepararsi alla prossima stagione.