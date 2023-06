Circolo privato a Gallipoli – covo di droga: chiuso

Il Questore di Lecce ha disposto la sospensione per 15 giorni di un circolo privato a Gallipoli, frequentato da persone socialmente pericolose.

Il circolo era già stato sanzionato in passato per gli stessi motivi.

Un circolo privato sotto controllo

Da mesi il Commissariato di P.S. di Gallipoli monitorava un circolo privato che si spacciava per ricreativo e culturale, ma che in realtà era un luogo di aggregazione di soggetti noti alle Forze dell’Ordine, soprattutto per reati legati alle sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno effettuato controlli prolungati nel tempo, raccogliendo elementi sufficienti a dimostrare la natura illecita dell’attività svolta nel circolo.

La decisione del Questore

Sulla base dell’attività investigativa e dei controlli amministrativi, la Divisione Amministrativa della Questura ha istruttorio il provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del circolo, emesso dal Questore della provincia di Lecce Andrea Valentino, ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

Si tratta di una misura che non ha carattere punitivo nei confronti del titolare della licenza, ma che mira a dissuadere i frequentatori indesiderati dal turbare l’ordine pubblico e la sicurezza sociale.